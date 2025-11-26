День траура объявили в Таганроге по трем погибшим при атаке ВСУ

В Таганроге 27 ноября объявили днем траура по погибшим при атаке беспилотников. Об этом написала в Telegram-канале мэр Светлана Камбулова.

В городе приспустят флаги, местным учреждениям и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи. Камбулова пообещала помощь всем семьям погибших и пострадавших.

Массированная атака произошла накануне. Три человека погибли, более 10 пострадали. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, социальные объекты, 16 жилых домов, в том числе четыре многоквартирных, и четыре автомобиля.

Траурным днем в Неклиновском районе стало 26 ноября.