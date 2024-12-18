Серия взрывов прозвучала в Киевской области

Серия взрывов прогремела в Киевской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале региональная военная администрация.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — уточнил канал.

Представители военной администрации попросили жителей оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, они потребовали, чтобы люди соблюдали информационную тишину и не выкладывали в сети работу украинских военных.

На Украине сейчас звучит сигнал воздушной тревоги также в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Кривом Роге и Харькове.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по пригородам Киева и Обухова в Киевской области в ночь на 18 декабря. Кроме того, ВС РФ накрыли иностранных наемников в Вышгороде.