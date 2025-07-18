Российские войска «Геранями-2» уничтожили цех сборки беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министерство опубликовало кадры с работой российских военных. На них видно, как снаряд достиг цели. В результате удара произошел взрыв.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска России взяли под контроль три населенных пункта за сутки.

Дегтярное в Харьковской области освободила группировка войск «Север», на этом участке фронта ВСУ потеряли до 160 военных и боевую технику.

Каменское в Запорожской области освободили бойцы группировки войск «Днепр», уничтожив до 65 единиц живой силы противника.

Попов Яр в ДНР взяла под контроль группировка «Центр». Там ВСУ потеряли более 420 боевиков, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия и другую военную технику.