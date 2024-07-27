Серия взрывов прогремела в Днепропетровске

В Днепропетровске прозвучала серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Местные власти не давали официальных комментариев по поводу случившегося. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Днепропетровской области также включали сирены воздушной тревоги. Сигнал опасности звучал в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.
Накануне координатор николаевского Подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС России по пункту дисклокации ВСУ в Нежине. После атаки объект инфраструктуры получил повреждения, пострадали до 10 иностранных наемников.