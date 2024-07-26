Объект инфраструктуры в Нежине получил повреждения после взрыва

Власти Черниговской области: в Нежине объект инфраструктуры получил повреждения

Фото: Unsplash

Инфраструктурный объект получил повреждения в Нежине на севере Украины. Об этом сообщил глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

«Попадание в объект инфраструктуры», — написал он.

Чиновник не объяснил, о каком именно объекте идет речь. В Черниговской области несколько часов звучали сирены воздушной тревоги. Их отключили около 03:00.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в Нежине. Взрыв прозвучал в 01:15. До 10 иностранных наемников получили ранения.

ВС России также поразили склад украинских боевиков в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты. В результате атаки могла быть уничтожена установка РСЗО HIMARS.

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