Объект инфраструктуры в Нежине получил повреждения после взрыва

Инфраструктурный объект получил повреждения в Нежине на севере Украины. Об этом сообщил глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

«Попадание в объект инфраструктуры», — написал он.

Чиновник не объяснил, о каком именно объекте идет речь. В Черниговской области несколько часов звучали сирены воздушной тревоги. Их отключили около 03:00.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по пункту дислокации Вооруженных сил Украины в Нежине. Взрыв прозвучал в 01:15. До 10 иностранных наемников получили ранения.

ВС России также поразили склад украинских боевиков в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты. В результате атаки могла быть уничтожена установка РСЗО HIMARS.