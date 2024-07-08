Ракета влетела в ресторан в Белгородской области

Украинские боевики ракетами из комплекса «Точка-У» обстреляли ресторан «Медведь» в селе Никольское в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации издания, из-за обстрела погибли женщина и 16-летний подросток. Снаряд влетел в здание примерно в 12:20. В результате удара ранения получили минимум восемь жителей. Часть персонала и посетителей ресторана остаются под завалами. На место прибыли экстренные службы, спасатели пытаются достать выживших из-под обломков.

Ранее ВСУ атаковали село Байцуры в Белгородской области. Военные ударили по жилому дому с помощью беспилотника, в результате пострадали три человека. Они получили контузию, их доставили в в областную клиническую больницу.