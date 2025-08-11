Серия мощных взрывов прозвучала над Арзамасом

В Арзамасе Нижегородской области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Местные жители услышали серию из четырех-семи громких взрывов в восточной части города. От мощных хлопков сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Над городом появилось густое облако дыма после срабатывания системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, ПВО работала по украинским беспилотникам.

Официальные источники пока не сообщали о возможных разрушениях или пострадавших.

Ранее в Туле при атаке беспилотников на гражданское предприятие погибли два человека.