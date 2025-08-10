Губернатор Миляев: два человека погибли при атаке украинских дронов на Тулу

Два человека погибли при атаке беспилотников на предприятие в Туле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его данным, вечером системы ПВО сбили 11 украинских дронов. Один из них попал в гражданский объект в областном центре.

«Два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести», — написал Миляев.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле местных властей.

Ранее в Белгородской области пострадали храм, коммерческий и социальный объекты, дома и автомобили из-за атаки ВСУ поселка Уразово.