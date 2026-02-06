«Серьезные повреждения». Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Гладков рассказал о массовых повреждениях энергообъектов после обстрела

Украинские войска обстреляли Белгород. Губернатор региона Гладков собрал экстренное совещание и рассказал о последствиях атаки.

В первом сообщении чиновник указал, что в городе «есть серьезные повреждения». Он сразу же анонсировал сбор экстренных служб.

«Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — добавил Гладков.

Позднее губернатор выступил с видеообращением. Он рассказал, что встретился с руководителями энергетических компаний, МВД и МЧС.

«У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры», — констатировал губернатор.

Удары ВСУ пришлись по объектам сразу в нескольких муниципалитетах: пострадали энергосети в Белгороде, а также в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском и Яковлевском округах.

Сейчас на местах работают аварийные бригады «Россетей» и других ресурсоснабжающих организаций.

Гладков предупредил о том, что украинская сторона оценивает сложившуюся ситуацию. Поэтому российские власти сознательно не раскрывают точные адреса и детали восстановительных работ.

Необходимости в развертывании пунктов временного размещения и обогрева Гладков пока не увидел. Ситуация остается на контроле силовых ведомств и МЧС. Глава региона пообещал оперативно сообщать обо всех изменениях.

В ночь на 6 февраля об обстреле Белгорода сообщали местные жители. Над городом видели столб дыма.