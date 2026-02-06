Очевидцы сообщают о столбе дыма в Белгороде после серии взрывов

Shot: над Белгородом прозвучали пять мощных взрывов

Несколько мощных взрывов прогремели ночью в Белгороде в результате очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей, предположив использование американских ракетных систем HIMARS.

Очевидцы зафиксировали минимум пять громких хлопков незадолго до полуночи и яркие вспышки в небе. В одном из районов города они также увидели столб белого дыма.

После атаки в некоторых районах Белгорода пропало электричество. Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Режим ракетной опасности в Белгородской области отменили спустя некоторое время после обстрела.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные расчеты ПВО накануне вечером, 5 февраля, сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России.