На Украине погиб старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Правоохранители уточнили, что офицер скончался во время выполнения боевого задания. Однофамильцу украинского лидера Владимира Зеленского было 36 лет.

«Сердце не выдержало», — заключили в полиции.

У границы Курской области 10 августа погиб офицер украинской 80-й бригады майор Борис Степанюк. Он был заместителем командира артиллерийского дивизиона одного из соединений десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщил RT.

На Украине пропал без вести 20-летний наемник из Ирландии Алекс Рыжук. Местные СМИ допустили, что молодой человек погиб. Он отправился на службу в ВСУ еще два года назад. В МИД Ирландии сообщили, что знают о случившемся.