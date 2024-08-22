Наемник из Ирландии Алекс Рыжук, служивший в рядах ВСУ, пропал без вести на Украине. Вероятно, он погиб, сообщила газета Irish Examiner .

Молодой человек приехал на Украину два год назад в возрасте 18 лет. Недавно он пропал без вести недалеко от линии фронта на востоке страны.

Наемнику было всего 20 лет. МИД Ирландии сообщил, что знает о случившемся.

Командир группировки иностранных наемников Райан О’Лири пожаловался на необученность и лень украинских военных. По словам мужчины, он более двух лет участвует в боях на стороне ВСУ, и все это время в армии есть проблемы. О’Лири указал на провал украинского командования.

По отношению к иностранным наемникам не должно быть никакой гуманности, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов. Только в этом случае за границей поймут, что это не игра, в которой можно «сохраниться в тюрьме».