Сербское оружие в зоне СВО. Белград резко нарастил поставки оружия в страны Запада

После начала российской спецоперации на Украине Сербия резко нарастила поставки оружия в страны Запада и Африки. Об этом сообщил ресурс MenaDefense .

Государства, в которые экспортировалось сербское вооружение, объективно не испытывали реальной потребности в получении таких больших объемов оружия.

По данным ресурса, в период с 2023 по 2024 год Белград поставил США вооружений на сумму более 135 миллионов евро (более 12 миллиардов рублей), нескольким странам Африки — на 85 миллионов евро (более 7,8 миллиардов рублей).

Кроме того, Боснии, Герцеговине, Словении и Черногории, которые считаются нейтральными и невоюющими странами, поставили оружия примерно на 20 миллионов евро (более 1,8 миллиардов рублей).

Есть информация, что ряд западных компаний, закупающих сербское вооружение, затем передает его в зону боевых действий, в частности, на Украину, уточнил ресурс.

«Украинская армия якобы получила сотни миллионов патронов, миллионы снарядов, сотни тысяч минометных мин и гранат, поражающие элементы, детонаторы, десятки тысяч ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО)», — говорится в материале.

Ранее политолог Александр Шатилов заявил, что Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за помощи украинской армии.