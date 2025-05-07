Политолог Шатилов: Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за помощи ВСУ

История многолетнего соперничества Индии и Пакистана вновь дала о себе знать в новом витке конфронтации. Несмотря на многочисленные демонстрации военной силы обеими сторонами, нынешняя обстановка характеризуется значительным усилением напряжения и вероятностью выйти за пределы обычных столкновений. Об этом заявил профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов в беседе с Life.ru.