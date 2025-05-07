Политолог Шатилов: Пакистан столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за помощи ВСУ
История многолетнего соперничества Индии и Пакистана вновь дала о себе знать в новом витке конфронтации. Несмотря на многочисленные демонстрации военной силы обеими сторонами, нынешняя обстановка характеризуется значительным усилением напряжения и вероятностью выйти за пределы обычных столкновений. Об этом заявил профессор кафедры политологии Финансового университета Александр Шатилов в беседе с Life.ru.
Хотя обмен ударами усиливается, а борьба приобретает ожесточенный характер, отметил аналитик, разговоры о ядерной угрозе остаются гипотетическими.
«Невзирая даже на какие-то совершенно апокалиптические заявления руководства Пакистана, все-таки до использования ядерного оружия не дойдет», — считает эксперт.
Заключая рассуждения, политолог напомнил, что одна из ключевых проблем Пакистана — недостаток вооружений ввиду больших поставок Украине. Ситуация добавляет неопределенности развитию кризиса.