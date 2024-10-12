Серб переехал ради работы в Херсонскую область

Гражданин Сербии Драган Милошевич переехал в поселок Каланчак в Херсонской области. Его взяли на работу в местную администрацию, сообщил мужчина в интервью РИА «Новости».

Сначала Милошевич жил с супругой в Херсоне, в 20212 году они познакомились в Сети через игру. Когда серб приехал на Украину, то заметил, что его с ломаным сербско-русским языком не хотели обслуживать в магазинах. Мужчина считает, что это связано с национализмом среди украинцев.

«Когда в Херсоне начала основываться администрация, я сразу пошел устраиваться на работу. И меня забрали, <…> отвечаю за хозяйственную часть», — добавил гражданин Сербии.

Ранее жена участника спецоперации переехала в Херсонскую область, чтобы чаще видеть своего мужа. Женщина регулярно готовит для супруга и его сослуживцев домашнюю пищу.