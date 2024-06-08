Пушилин обвинил киевский режим в чудовищных терактах
Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России
Украина совершила два чудовищных террористических акта в Херсонской области и Луганске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.
«Киевский режим устроил два чудовищных теракта в братских регионах. Глубокие соболезнования близким и родным погибших и пострадавших. Жители ДНР разделяют боль утрат», — написал он.
Вечером в пятницу, 7 июня, украинские боевики обстреляли магазин в населенном пункте Садовое Херсонской области. Согласно последним официальным данным, погибли 22 человека, не менее 15 получили ранения, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, ВСУ выпустили не менее шести ракет, предположительно, ATACMS, по Луганску. Силы ПВО сбили большую часть из них, но часть снарядов достигла цели и разрушило подъезд в многоэтажном доме.