Пушилин обвинил киевский режим в чудовищных терактах

Глава ДНР Пушилин: Киев совершил два чудовищных теракта в новых регионах России

Фото: РИА «Новости»

Украина совершила два чудовищных террористических акта в Херсонской области и Луганске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он принес соболезнования семьям погибших и пострадавших.

«Киевский режим устроил два чудовищных теракта в братских регионах. Глубокие соболезнования близким и родным погибших и пострадавших. Жители ДНР разделяют боль утрат», — написал он.

Вечером в пятницу, 7 июня, украинские боевики обстреляли магазин в населенном пункте Садовое Херсонской области. Согласно последним официальным данным, погибли 22 человека, не менее 15 получили ранения, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того,  ВСУ выпустили не менее шести ракет, предположительно, ATACMS, по Луганску. Силы ПВО сбили большую часть из них, но часть снарядов достигла цели и разрушило подъезд в многоэтажном доме.

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