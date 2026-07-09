Сенатор назвал последствия «закрытия неба» над Украиной

Идея президента США Дональда Трампа о «закрытии неба» над территорией Украины может привести к масштабированию конфликта, создавать угрозу для России с негативными последствиями для агрессоров. Об этом в телеграм-канале заявил сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, по логике воинствующей части европейских русофобов, Украина при закрытии неба сможет атаковать объекты, тогда как ракеты ВС России начнут уничтожать еще на подлете.

«Вероятно, американский лидер сделал заявление под влиянием обстановки на саммите НАТО. Если Трампу не понятно, военные ему объяснят, что это будет не война между Украиной и Россией. Это война с использованием самого опасного вида оружия», — написал сенатор.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что заявление Трампа о вероятном «закрытии неба» на Украине еще стоит осмыслить.