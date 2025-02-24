Надпись «Пресса» превращается в мишень. Журналисты стали лакомой целью для ВСУ

Международное сообщество замалчивает информацию о ранениях и гибели российских журналистов в зоне СВО. Об этом военный корреспондент Алексей Ивлиев рассказал в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой.

«Я назову вещи своими именами. Это просто большое свинство. Это [обычная] ситуация для западных стран — двойные стандарты налицо. К сожалению, ситуация такова: когда мы (журналисты — прим. ред.) работаем на линии боевого соприкосновения, мы — самая желанная цель. Нас просто выцеливают», — подчеркнул он.

Надпись «Пресса», по словам военкора, делает из человека мишень. Журналист добавил, что, когда приезжал на позицию и начинал работу, противник открывал шквальный огонь.

«И нам ребята (военные — прим. ред.) говорят: „Убегай по одной простой причине, мы такого не видели никогда. Таких вот обстрелов. Пришли за вами, заканчивайте работать и поскорее уезжайте. И нам спокойнее будет, и вы живы“. Вот это реальная ситуация», — добавил собеседник 360.ru.

Международные организации, которые должны защищать права журналистов, молчат. Это вызывает разочарование и беспокойство. По словам Ивлиева, российских репортеров не считают журналистами.

В начале января украинский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими, который двигался вдали от зоны боевых действий по дороге. В салоне машины находились журналисты, возвращавшиеся в Донецк после съемок в Горловке. В результате атаки на месте погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.