Заочно арестованных журналиста Невзорова и политика Милова объявили в розыск | 360°

Криминал 06 мая 2024, 17:12 Заочно арестованных журналиста Невзорова и политика Милова объявили в розыск МВД повторно объявило в розыск журналиста Невзорова и политика Милова

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Проходящих обвиняемыми по уголовным делам о фейках об армии журналиста Александра Невзорова* и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова* повторно объявили в розыск по уголовным делам. Карточки фигурантов опубликовали в базе данных МВД России.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что переобъявление Невзорова* в розыск связано с новым уголовным делом. По неподтвержденным данным, речь идет о неисполнении журналистом норм, связанных с его статусом иностранного агента.

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Причина повторного объявления в розыск политика Милова* неизвестна.

В первый раз журналиста и политика объявляли в розыск в мае и июне 2022 года. По решению судов, обоих фигурантов заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

Несмотря на приговор, в сентябре прошлого года Невзоров* подал ходатайство о снятии ареста со своего земельного участка в Санкт-Петербурге. Документ через своих адвокатов он передал в Басманный суд Москвы.

*Александр Невзоров, Владимир Милов — признаны в России иностранными агентами.