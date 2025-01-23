Семьям участников СВО в Подольске напомнили о дополнительных мерах поддержки

В Подольске продолжаются круглые столы с участием матерей и жен военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Основное внимание уделяют мерам социальной поддержки семей, решению жилищно-коммунальных и бытовых проблем, а также вопросам благоустройства придомовых территорий, включая состояние детских площадок.

На очередной встрече обсуждались важные вопросы с представителями различных ведомств: Центра обеспечения мер социальной поддержки населения, управления безопасности администрации округа, комитета по делам молодежи, комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, а также МКУ «Окружное хозяйство».

Кроме того, на встрече рассматривались кандидатуры на пост руководителя подольского отделения Комитета семей воинов Отечества.

Все поднятые вопросы взяты на контроль, и специалисты обещают оперативно заняться их решением. Подобные встречи проводятся регулярно, чтобы обеспечить максимальную поддержку семьям участников специальной военной операции.