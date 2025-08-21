Семьям участников СВО помогли в подготовке детей к школе в Солнечногорске

В Центре Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске прошла акция «Собери ребенка в школу». На мероприятии ребятам из семей защитников передали рюкзаки, наборы канцелярских принадлежностей и тетради.

Встреча объединила жен и матерей военнослужащих. В ней приняли участие советник главы округа Виктория Куракова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля и муниципальный депутат Андрей Дорошенко.

В администрации округа отметили, что поддержка носит регулярный характер, и помощь участникам СВО и их семьям оказывается на протяжении всего года.

«На плечах наших женщин лежит большой груз ответственности: нужно заботиться о детях, создавать дома уют и ждать с Победой защитников. Наша миссия — быть с ними рядом и помогать. Ассоциация Ветеранов СВО при поддержке главы нашего округа Константина Михалькова работает с семьями на постоянной основе», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

После вручения подарков представители администрации и Ассоциации ветеранов СВО пообщались с семьями участников спецоперации и уточнили, какая еще поддержка необходима.

«По запросу помогаем каждой семье. Всегда на встречах лично дополнительно проговариваем, что еще необходимо сделать, чем помочь», — отметил руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер Ордена Мужества Иван Цыбуля.

Организатором акции выступило местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Центр Ассоциации продолжает оказывать поддержку. Здесь можно получить юридическую консультацию, помощь психолога, содействие в решении бытовых вопросов, трудоустройстве и адаптации.