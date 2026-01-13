Семьям участников СВО оказали адресную помощь в Балашихе

В городском округе состоялся личный прием военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, и членов их семей. Специалисты местного отделения ассоциации ветеранов СВО помогли решить бытовые и социальные вопросы, требующие оперативного вмешательства.

На встрече, которая прошла 13 января, присутствовали десятки семей. Участник боевых действий Константин Л. обратился за помощью: его супруге предстоит операция, и он просил продлить отпуск, чтобы быть рядом с ней.

«Мы зарегистрировали заявление и передадим его в соответствующие ведомства для ускоренного рассмотрения», — пояснил представитель ассоциации.

Также рассмотрели ситуацию Марины М., которая недавно переехала в Балашиху. Ее ребенок раньше бесплатно занимался в кружке «За страницами учебника», но после переезда возникли сложности.

«Мы поможем собрать документы и найдем способ продолжить занятия без лишних расходов для семьи», — пообещали в организации.

Отделение ассоциации ветеранов СВО работает по адресу: г. о. Балашиха, Московский проспект, 13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Членом ассоциации может стать любой участник специальной военной операции.