Семьям погибших при атаке БПЛА в Сочи 24 июля выплатят по 500 тысяч рублей

Семьям погибших при массированной атаке беспилотников в Сочи выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

«Получившим тяжелые ранения [направят по] 200 тысяч рублей, пострадавшим с легкими ранениями — 50 тысяч. Выплаты из благотворительного фонда „Скорей добрей“ носят заявительный характер», — уточнил он.

Сейчас, по его словам, сотрудники администрации Адлерского района продолжают помогать пострадавшим для получения финансовой помощи, реагируют на разные просьбы, в том числе по восстановлению документов.

«Также поручил коллегам представить четкий правовой механизм и пошагово сопровождать пострадавших с целью оформления компенсаций из федерального бюджета в рамках возбужденного дела по статье „Теракт“», — подчеркнул мэр.

Сочи пережил крупный налет БПЛА ночью 24 июля. При падении обломков одного из сбитых дронов вспыхнул пожар на Авиационной улице в Адлерском районе.

Жертвами атаки стали два человека, еще 13 пострадали.