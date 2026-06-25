Семьям погибших бойцов СВО вручили госнаграды в Солнечногорске

Торжественная церемония вручения государственных наград родственникам участников спецоперации, проявивших мужество и героизм при исполнении воинского долга, состоялась 24 июня в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО. Семьям погибших бойцов вручили 13 орденов Мужества и одну медаль «За отвагу» — все награды присвоены посмертно.

На церемонии присутствовали заместитель главы Солнечногорска Максим Барков, руководитель отделения ассоциации Дмитрий Воробьев, протоиерей Дионисий Артемьев, военный комиссар Олег Слабоспицкий, депутат окружного совета Николай Трофимов, вдовы, дети и близкие павших героев.

«Мы отдали дань уважения героям, проявившим небывалое мужество, самоотверженность и преданность Родине. Наша задача — не только сохранять память о них и передавать ее подрастающему поколению, но и помогать их близким, а также поддерживать тех, кто сейчас находится на передовой», — отметил Дмитрий Воробьев.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков подчеркнул, что муниципалитет продолжит оказывать поддержку семьям погибших и делать все необходимое, чтобы их вклад не был забыт.