Семья погибшей при атаке ВСУ в Пензенской области получит 1 млн рублей

Власти Пензенской области выплатят компенсацию в размере миллиона рублей семье женщины, погибшей в результате атаки дронов ВСУ на промышленное предприятие. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

«Семье погибшей правительство Пензенской области окажет необходимую помощь, выплатим один миллион рублей», — написал он.

Мельниченко отметил, что трое сотрудников, получивших травмы в ходе обстрела, получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Губернатор добавил, что за последние семь дней ВСУ пытались два раза атаковать объекты промышленности Пензенской области.

Днем 2 августа стало известно о гибели женщины при налете украинских дронов на предприятие в Пензенской области. Также пострадали два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.