Семья погибшего от тяжелой болезни бойца СВО осталась без положенных выплат

Депутат Иванов: семья уральского бойца осталась без выплат за его гибель на СВО

Уроженец Талицкого района Свердловской области, участвовавший в специальной военной операции, погиб в зоне боевых действий из-за серьезного заболевания. Спустя несколько месяцев после гибели его семья не получила ни одной положенной им выплаты. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«Спустя семь месяцев после его похорон ответственные органы не могут определиться, какие выплаты положены им, а какие — нет. Как следствие, к тому моменту родным не выплатили ни копейки. Даже компенсацию за погребение», — рассказал он.

По словам депутата, смерть российского военнослужащего Виталия наступила в результате болезни. Несмотря на состояние здоровья, мужчина выполнял поставленные перед ним задачи, был награжден медалью «За отвагу» и Орденом Мужества посмертно.

Иванов направил документы о погибшем бойце в военную прокуратуру, которая выявила факты нарушений. Наследники героя получили положенные им выплаты, а также удостоверения членов семьи умершего ветерана боевых действий. Депутат добавил, что в ближайшее время им компенсируют расходы на погребение и он останется на связи с родственниками военнослужащего.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением об устранении пробела в законодательстве и увеличении выплат семьям погибших военнослужащих.