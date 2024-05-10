Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 02:28 Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины La FM: семья погибшего наемника из Колумбии пытается вернуть его тело с Украины РИА «Новости»

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Отец погибшего наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса попросил помощи у МИД Колумбии, чтобы вывезти тело сына с территории Украины. Об этом сообщила радиостанция La FM.

«Франсиско Тарасона обратился за помощью с целью как можно скорее репатриировать тело его сына, поскольку ему сообщили, что оно прибудет на территорию Колумбии только через четыре недели», — отметили в сообщении.

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Тарасона уведомили о том, что его 24-летний сын погиб на Украине 8 мая. Из звонка ВСУ он узнал, что молодой человек был часовым на военном объекте и погиб от ранений после удара.

По словам мужчины, его сын перебрался в поисках работы в Польшу, а оттуда уехал на Украину, когда узнал о найме солдат и высоких зарплатах.

Это не первый случай, когда семьи погибших на Украине наемников не могут вернуть их тела. Одним из них стал Харрисон Астудильо, который погиб в марте 2024 года, писал телеканал «Звезда».

Последнее время иностранные наемники начали все чаще отказываться ехать в зону боевых действий на Украине даже за очень большие деньги.