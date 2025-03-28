Семья из ДНР спрятала от ВСУ в подвале раненого добровольца

Артем Князев, который работал сварщиком и жил в Челябинской области, стал участником специальной военной операции в октябре прошлого года. Россиянин проходил службу на Донецком направлении. В декабре получил серьезные осколочные ранения ног во время выполнения боевой задачи в селе Новый Комар.

Пытаясь скрыться от украинских дронов, 34-летний россиянин спрятался под деревом. Из-за полученных травм не мог двигаться и почти две недели провел на улице без еды и воды. Из последних сил ему удалось доползти до дома на окраине населенного пункта. Там в подвале укрывались местные жители — 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз.

«Смотрим: боец русский, с ранением ноги. Мы его покормили, конечно, а самим страшно, ведь в соседнем доме вэсэушники. Думали: а вдруг его видели? Тогда уж точно три трупа сразу будет. Потом мы перевязали рану Артема и решили его никуда не отпускать. <…> Он теперь наш сын», — рассказала семейная пара.

На протяжении следующих двух месяцев, пока не началась операция российских военных по освобождению села, Юрий и Наталья кормили военнослужащего и ухаживали за ним. Когда в Новый Комар пришли российские бойцы, Князева перетащили в подвал к другим раненым.

Сейчас Артем Князев проходит реабилитацию. Он продолжает общаться со вторыми родителями и познакомился с их младшим сыном.

«Я теперь у них новый сынишка, у меня появились два сводных брата. Мечтаю, что, когда все это закончится, мы встретимся одной большой семьей — и с моими родными, и с близкими приютившей меня пары», — сказал он.

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