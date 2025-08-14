Фельдшер из Бурятии спас в зоне СВО почти 400 военнослужащих

Работающий в зоне СВО фельдшер 37-й бригады группировки войск «Восток» с 2023 года спас почти 400 российских военнослужащих. Об этом медик с позывным Сусанин рассказал ТАСС .

Мужчина пришел добровольцем в войска весной 2023 года, устроившись инструктором в штурмовую роту. Потом возглавил отделение эвакуации.

«На передовой через меня прошли 388 раненых. Иногда был вообще один, у меня не было ни группы, никого. На линию соприкосновения на своих двоих», — сказал Сусанин.

В ходе эвакуации медик вместе с ранеными зачастую попадал в окружение.

Раненых вытаскивали, без патронов, без ничего, но, главное, выходили все. Приходилось командование на себя однажды брать в районе населенного пункта Урожайное. Так получилось, на поляков тогда нарвались. Атаки отбили и вышли из окружения», — сказал он.

