Семьи участников СВО в Мытищах посетили историко-художественный музей

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в городском округе Мытищи прошло особое мероприятие, наполненное духом патриотизма и заботы о тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов вместе с активистами партии организовали для участников специальной военной операции и их семей посещение Мытищинского историко-художественного музея.

Это событие стало частью патриотической программы «Успех в единстве поколений», направленной на укрепление связей между поколениями и воспитание у молодёжи чувства гордости и любви к своей стране. В Год защитника Отечества мероприятие приобрело особое значение, ведь тема акции — «Герои» — ярко отражает подвиг тех, кто сегодня стоит на страже Родины.

Мытищинский историко-художественный музей распахнул двери для участников СВО и их близких, предоставив возможность погрузиться в атмосферу истории, искусства и культуры. Экскурсия стала не только познавательной, но и эмоционально насыщенной: гости узнали много нового об истории региона, о героях прошлого, прославивших Родину, а также о современных защитниках, продолжающих славные традиции.

Кроме насыщенной экскурсионной программы, для детей участников СВО был подготовлен особенный подарок — мастер-класс по созданию макета Ладьи, символа Мытищ.

«Видеть горящие глаза наших гостей, их заинтересованность и гордость за свою страну — это бесценно. Мы надеемся, что это посещение музея стало для них не только интересным, но и дало возможность почувствовать нашу поддержку и благодарность», — сказал Юрий Уланов.

Это мероприятие в Мытищинском историко-художественном музее стало ярким примером того, как культура способствует патриотическому воспитанию и укреплению связи между поколениями.