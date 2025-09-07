Семьи участников СВО в Химках побывали на цирковом шоу в Москве

Семьи участников СВО, активисты молодежных движений в Химках и представители Союза пенсионеров Подмосковья побывали на цирковой постановке «Сны Пушкина» в Лужниках. Поездку организовали для более 200 человек.

Лучшие цирковые артисты — дрессировщики, гимнасты, танцоры и жонглеры — показали трюки с использованием мультимедийных технологий и живой музыки.

В основе выступления — сказки Александра Сергеевича Пушкина. На сцене в Лужниках декорации трансформировали в кабинет поэта, затем зрителей погрузили в атмосферу Лукоморья и знакомых детских сюжетов — «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «О рыбаке и рыбке».

Поездка в Москву и день в цирке — подарок Министерства культуры России совместно с фондом «Защитники Отечества» и благотворительным центром помощи многодетным семьям «МногоМама».