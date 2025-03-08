Семьи участников СВО поздравили с 8 Марта в Серпухове

Накануне Международного женского дня в Серпухове поздравили матерей, жен, сестер и близких участников специальной военной операции, а также воинов-интернационалистов. Для них организовали праздничный концерт.

На сцене выступили творческие коллективы Губернского колледжа под руководством Народного учителя России Александра Лысикова. Яркие праздничные номера подарили собравшимся весеннее настроение.

Председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутаты Совета депутатов Юлия Громова и Алексей Батогов, а также руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников обратились к присутствующим женщинам с поздравлениями. Они поблагодарили участниц мероприятия за терпение и стойкость, пожелали тепла и благополучия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, ее обновляют ежедневно.