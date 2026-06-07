Семьи участников СВО посетили одно из ведущих предприятий Химок

3 июня Химки присоединились к региональному проекту «Промышленный туризм», который помогает жителям ближе познакомиться с предприятиями и их вкладом в развитие отечественной промышленности. Одну из таких экскурсий посетили глава Химок Инна Федотова, участники специальной военной операции и члены их семей.

Для гостей открыли двери Научно-производственного центра «Фармзащита» ФМБА России — одного из ведущих фармацевтических предприятий. Гости смогли увидеть работу производственных цехов, познакомиться с современными технологиями и узнать, как создаются уникальные лекарственные препараты.

Инна Федотова подчеркнула: «Сегодня НПЦ „Фармзащита“ — одно из ключевых предприятий фармацевтической отрасли России. Здесь разрабатывают и производят более 50 видов лекарственных препаратов, которые поставляются во все регионы нашей страны». Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Такие экскурсии помогают укреплять связь между жителями и предприятиями, знакомят с современными производствами и достижениями промышленности.