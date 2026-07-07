Семьи участников СВО посетили Ново-Иерусалимский монастырь в Химках

Семьи участников специальной военной операции 5 июля отправились в паломническую поездку в Ново-Иерусалимский монастырь в Истре. Поездку организовали по инициативе главы городского округа Химки Инны Федотовой и химкинского штаба Комитета семей воинов Отечества.

Маршрут начался у храма Богоявления Господня в Химках, где для участников состоялся утренний молебен. Благословение на поездку дал благочинный Химкинского церковного округа Дмитрий Оселедец. После этого семьи отправились в один из крупнейших православных монастырей Подмосковья — Ново-Иерусалимский монастырь в Истре.

«Будем и дальше делать все, чтобы семьи наших защитников чувствовали внимание и заботу. Они должны знать, что в Химках они никогда не останутся одни», — сказала глава городского округа Химки Инна Федотова.

Во время поездки участники посетили территорию монастыря, познакомились с его историей и архитектурой, а также смогли помолиться у православных святынь. Ново-Иерусалимский монастырь считается одним из наиболее почитаемых духовных центров Подмосковья и ежегодно принимает тысячи паломников со всей страны.

«Такие поездки помогают семьям наших бойцов на время отвлечься от повседневных переживаний, провести время вместе и обрести душевное спокойствие. Важно, чтобы защитники были уверены: их близкие окружены заботой и поддержкой», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Организаторы отметили, что подобные поездки являются частью системной работы по поддержке семей участников специальной военной операции. По их словам, такие встречи помогают создать атмосферу внимания, взаимной поддержки и единения для родных военнослужащих.