Семьи участников СВО посетили Музей имени Гагарина в Люберцах

В преддверии Дня космонавтики 9 апреля для семей участников специальной военной операции организовали тематическую экскурсию в музее имени Юрия Гагарина в Люберцах. Жены и дети бойцов посетили музей, расположенный в Люберецком техникуме имени Ю. А. Гагарина.

Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей городского округа Люберцы Алеся Давранова отметила, что дети защитников проводят каникулы с пользой и узнали много интересного о знаменитом летчике. Она добавила, что подобные встречи — прекрасный повод для ребят встретиться и пообщаться со сверстниками, и выразила благодарность за такую возможность.

Среди экспонатов музея — парта, за которой учился Гагарин, рабочие инструменты космонавтов, питание и личные вещи покорителя космоса. В рамках экскурсии гостям рассказали о детских и юношеских годах Юрия Алексеевича, его учебе в техникуме и первом полете в космос.

Одна из гостей музея Ирина назвала экскурсию замечательным историческим уроком, отметив, что это не просто факты о первом космонавте, которым гордится вся страна, а интересная биография для взрослых и детей.

Музей Гагарина был основан в 1962 году, а в 2016-м после реконструкции его открыли для всех жителей и гостей города. Ранее посещать музей могли только студенты и посетители техникума.