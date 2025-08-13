Семьи участников СВО побывали на экскурсии в храме иконы Божией Матери

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Серпухове продолжает реализовывать проект «Экскурсионный август». Для сотни близких защитников организовали поездку в деревню Сераксеево, где они посетили храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Священнослужители Серпуховского церковного округа провели для собравшихся молебен. Гости прогулялись по живописной территории храма, его духовная атмосфера помогла им улучшить душевное состояние. После экскурсии близких защитников пригласили на трапезу.

В ближайшее время для семей участников специальной военной операции организуют еще одну поездку. Родственники бойцов отправятся в живописную деревню Поленово. Подобные мероприятия помогают семьям защитников пережить сложные времена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.