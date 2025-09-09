Семьи участников СВО из Балашихи прошли оздоровительные процедуры

В Балашихе прошла благотворительная встреча для жен и членов семей участников специальной военной операции, организованная при поддержке руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елены Жаровой. В клинике «Смайл Плюс» для гостей были подготовлены разнообразные полезные процедуры: уход за кожей лица и тела, стоматологическое лечение, массаж, а также посещение соляной пещеры.

Во время мероприятия участницы смогли получить профессиональные консультации специалистов клиники, которые дали рекомендации по дальнейшему уходу за собой и лечению.

«Благодаря профессиональным врачам-косметологам и их поддержке наши женщины становятся еще краше, прекраснее и лучше. Когда счастлива мама, жена, сестра — счастлива вся семья. Я уверена, что нашим защитникам Отечества, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, будет очень приятно, что мы заботимся об их дорогих вторых половинках и близких, ведь это действительно важно», — отметила Елена Жарова.

Всемирный день красоты, который ежегодно отмечается 9 сентября, призван напомнить: истинная красота заключается не только во внешних данных, но и в душевных качествах человека. Такие мероприятия помогают поддержать гармонию и внутренний баланс, особенно в непростое время.