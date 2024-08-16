Семьи с 50 детьми начали эвакуировать из Курской области

Львова-Белова: из Курской области эвакуируют девять семей с 50 детьми

Из приграничных районов Курской области эвакуируют девять семей, в которых воспитываются 50 детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире радиостанции Sputnik .

«Наша главная задача — расселить большие семьи. Сегодня мы оперативно организовали эвакуацию девяти семей с 50 детьми», — отметила омбудсмен.

По ее словам, эвакуированных расселят в Курской, Орловской и Московской областях. Их доставят к временным местам жительства на автобусах.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка также начали обсуждения по поводу вывоза других семей с детьми, нуждающимися в паллиативной помощи.

Ранее региональный штаб объявил обязательную эвакуацию всего Глушковского района Курской области. Местных жителей глава региона Алексей Смирнов попросил следовать указаниям силовиков.