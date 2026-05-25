Семьи погибших из-за атаки ВСУ на колледж в ЛНР получат по 1,5 млн рублей

Семьи погибших из-за атаки украинских боевиков на колледж в Старобельске получат выплаты по 1,5 миллиона рублей, раненые — от 300 до 600 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Финансовую помощь окажут в соответствии с постановлением правительства ЛНР «Об утверждении Порядка и условий осуществления единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Собрать документы для подачи заявления жителям помогут в республиканских центрах социальной защиты населения. Там же можно получить консультацию по вопросу выплат.

Ранее из-за удара четырех украинских беспилотников по общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая погиб 21 человек, 65 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявили двухдневный траур.