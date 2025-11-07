Семьи бойцов СВО посетили завод по производству пластиковых изделий в Красноармейске

В городском округе Пушкинский для семей участников специальной военной операции регулярно проводят экскурсии на предприятия муниципалитета. В этот раз защитники и их близкие побывали на производстве компании «Пластик Он Лайн» в Красноармейске.

Гостей провели по цехам предприятия и познакомили с полным циклом производства пластиковой продукции – от сырья до готовых изделий. Помимо этого, семьи бойцов спецоперации узнали о передовых технологиях, масштабах работы завода и его перспективах.

Мероприятие организовали при поддержке Ассоциаций ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества Пушкинского. На экскурсии гостям рассказали об участниках спецоперации, которые трудятся на предприятии и активно участвуют в производственных процессах. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают защитникам адаптироваться к мирной жизни, лучше изучить промышленный потенциал родного края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.