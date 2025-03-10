Семьи бойцов СВО из Серпухова побывали на концерте для женщин-военнослужащих

Близкие бойцов специальной военной операции и волонтеры из городского округа Серпухов приняли участие в праздничном концерте для женщин-военнослужащих, посвященном Международному женскому дню. Для жительниц Серпухова поездку организовал Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал собравшихся. Он поздравил участниц мероприятия с Международным женским днем и пожелал дождаться своих близких с победой. Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Подмосковья и Министерство культуры и туризма.
На сцене выступили народный артист Российской Федерации Юрий Антонов и группа «Браво». Возрастное ограничение: 16+.
Отметим, что глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству задачу знать каждую семью участников специальной военной операции, их вопросы и проблемы. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.
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