Семьи бойцов СВО из Мытищ посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

Жители Мытищ во время экскурсии получили возможность узнать о ключевых событиях и значимых моментах истории Троице-Сергиева монастыря, а также посетить музей, посвященный Великой Отечественной войне, где для юных гостей были подготовлены подарки.

«Мне очень понравилась поездка. Я рада, что смогла вновь встретиться с уже знакомыми мне людьми, с которыми по стечению обстоятельств мы стали очень близки. Это была познавательная, теплая и душевная встреча. Благодарю всех, кто заботится о нас и поддерживает», — поделилась своими впечатлениями жительница Мытищ, мать бойца СВО Рада Мартынова. По ее словам, для людей, чьи близкие в настоящее время находятся на передовой, такие мероприятия имеют особую ценность, так как они дарят не только новые впечатления, но и ощущение поддержки.