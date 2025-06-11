Семьи бойцов СВО из Мытищ побывали на экскурсии в Дмитрове

Поездка была организовала в Дмитров не случайно, ведь это один из древнейших городов Подмосковья с богатейшей историей. Многие масштабные войны затрагивали эту территорию. Существует и легенда, которая передается из поколения в поколение: враги однажды решили пойти в атаку на спящий город, но только приблизились к крепости, как лягушки из близлежащих болот подняли шум и неприятель тут же отступил, побоявшись быстрой расправы. Основали в честь этого в Дмитрове Музей лягушки, куда и повели участников поездки. Была предусмотрена и обзорная экскурсия по городу с творческими мастер-классами и другими активностями.

«Дети рисовали свои ладошки и делились тем, что они видят в них. Сопровождал нас экскурсовод, мы пошлись по знаменитым местам, побывали в музее-заповеднике Дмитриевский Кремль, познакомились с историей города, в том числе с его героической страницей в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировала Татьяна Альмухаметова, руководитель Центра поддержки семей военнослужащих.

Поездка завершилась большим сюрпризом. Принимающая сторона передала детям бойцов специальной военной операции подарки от олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

«Благодарим всех причастных к этой поезде за душевность, отзывчивость и поддержку, отдельное спасибо администрации округа, предпринимателям города Дмитрова, Юлии Хазовой, Марии Аббакумовой и Ларисе Хазовой. Поездка надолго останется в нашей памяти», — поблагодарила всех организаторов по окончании поездки Татьяна Альмухаметова.

Подобные путешествия для семей военнослужащих будут проходить регулярно в разных локациях Московской области.