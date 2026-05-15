Семерых пострадавших при атаке БПЛА госпитализировали в Рязани

В Рязани госпитализировали семерых пострадавших при атаке БПЛА, включая четырех детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Госпитализированы семь пострадавших при атаке украинских националистов в Рязани, в их числе четверо детей. Состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое», — сказал он.

По его словам, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Оказание помощи раненым координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Жертвами атаки БПЛА на Рязань стали три человека, всего пострадали 12 человек. В целях безопасности в школах и детских садах Октябрьского района отменили занятия и уроки.