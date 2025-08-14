Семейный фестиваль и конный турнир прошли к 879-летию Зарайска

День города масштабно отметили в Зарайске. Для жителей и гостей организовали концерты, творческие мастерские и спортивные состязания.

Семейный фестиваль «Единство поколений» собрал в живописной Беспятовской роще детей, их родителей, бабушек и дедушек, которые с удовольствием участвовали в веселых конкурсах и эстафетах, а также проявляли творческие способности в мастер-классах.

В рамках празднования 879-летия города состоялись традиционные конные соревнования на Кубок главы Зарайска. Спортсмены из четырех округов Подмосковья — Зарайска, Луховиц, Озер и Каширы — соревновались в четырех дисциплинах. Самым зрелищным стал этап преодоления барьеров — от 60 сантиметров до метра. Всадники из Зарайска завоевали семь медалей.

На фестивале работала тематическая площадка «Зарайск — фронту». Все желающие могли присоединиться к акции «Письмо солдату» — написать добрые пожелания бойцу, а также получить навыки плетения маскировочных сетей или изготовления сухого армейского душа. Глава округа Виктор Петрущенко вручил благодарственные письма жителям, оказывающим помощь военнослужащим в зоне СВО

«Наши бойцы, которые находятся на передовой, делают все для того, чтобы мы с вами могли веселиться, радоваться. Хочу им всем пожелать удачи, быстрейшего возвращения домой к своим детям, родителям, женам», — сказал Виктор Петрущенко.

У Беспятовой рощи работала выставка специальной техники, где можно было увидеть современные образцы вооружения и оборудования. Концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов округа никого не оставила равнодушным. Фестиваль стал настоящим праздником семьи, дружбы и любви к родному городу.