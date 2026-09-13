Семейная пара с сыном-подростком погибли при ударе украинского дрона в ДНР

Пушилин: семья с сыном подростком погибла в машине при ударе дрона ВСУ

Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю между селами Красная Поляна и Степное в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин , от полученных ранений на месте скончались находившиеся в салоне супруги и их 15-летний сын.

Он добавил, что серьезные ранения получил мужчина 1963 года рождения, который ехал вместе с погибшей семьей.

Еще одного пострадавшего в результате налета украинских беспилотников врачи обнаружили в селе Республика Володарского. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — заявил Пушилин.

В пятницу, 11 сентября, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские беспилотники атаковали ремонтную бригаду газовиков в селе Малоянисоль. От полученных ранений на месте скончались двое сотрудников, еще четверо получили ранения.