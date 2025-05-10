Семейная пара пострадала при ударе ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.
Гладков уточнил, что противник обстрелял машину с людьми во время движения. После удара транспорт сгорел полностью.
Ранее в Курской области украинские беспилотники ударили по автомобилю Lada Largus в селе Щеголек. В результате атаки скончались две женщины.Еще двух местных жительниц и мужчину доставили с ранениями в больницу.
В апреле после налета ВСУ на белгородское село Нечаевка пострадали женщина и двое детей, отмечал телеканал «Звезда».
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