Семейная пара пострадала при ударе ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. В результате пострадали мужчина и женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранена семейная пара. Бригада скорой помощи доставляет пострадавших с баротравмами в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он.

Гладков уточнил, что противник обстрелял машину с людьми во время движения. После удара транспорт сгорел полностью.

Ранее в Курской области украинские беспилотники ударили по автомобилю Lada Largus в селе Щеголек. В результате атаки скончались две женщины.Еще двух местных жительниц и мужчину доставили с ранениями в больницу.

В апреле после налета ВСУ на белгородское село Нечаевка пострадали женщина и двое детей, отмечал телеканал «Звезда».