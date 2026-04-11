Семейная пара погибла при атаке дронов ВСУ в Ясиноватой

Пушилин: в ДНР при атаке дронов ВСУ погибли два человека, пострадали семеро

При атаке ударных беспилотников ВСУ на город Ясиноватая погибли два человека, еще семь мирных жителей пострадали. Об этом написал глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале .

Жертвами атаки стала семейная пара: женщина 1970 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Пушилин выразил соболезнования их родным и близким.

Ранения средней степени тяжести получила женщина 1967 года рождения. Также пострадали женщины 1994 и 1941 годов рождения, мужчины 1988, 1981, 1970 и 1961 годов рождения. Всем им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Глава ДНР пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, на территории Ясиноватой повреждения получили четыре жилых дома.

Несколько дней назад Пушилин рассказал, что в Ленинском районе Донецка ударный беспилотник атаковал территорию кладбища «Южное» во время похоронной процессии. Пострадали девять мирных жителей.