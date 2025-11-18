Семье погибшего бойца СВО из Люберец вручили орден Мужества

В городском округе Люберцы вручили награду семье погибшего участника специальной военной операции Дмитрия Долгих. Он отправился добровольцем в зону проведения СВО в августе 2023 года и в составе штурмовой бригады участвовал в боях за Ольшаны. При наступлении в октябре 2023 года пропал без вести.

Указом Президента РФ Дмитрий посмертно награжден орденом Мужества. На торжественной церемонии в томилинской гимназии № 18 глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил награду сыну Героя — первокласснику Саше.

«Это наша общая благодарность, наша память и наш безмерный долг перед Дмитрием. Восполнить семье потерю мужа, отца, сына мы не сможем никогда. Но наша святая обязанность — всегда быть рядом. Благодарю госфонд „Защитники Отечества“ за увековечивание памяти Дмитрия: на здании школы в Донецке, в которой учился Герой, установили мемориальную доску его имени. Вечная слава герою», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Представители администрации округа подчеркнули, что семьи погибших защитников Родины всегда будут чувствовать поддержку государства и муниципалитета. Для них реализуется комплекс мер: предоставляются льготы, оказывается юридическая и социальная помощь.