Семье погибшего бойца СВО из Люберец помогут устроить ребенка в детсад

Исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Марченко 23 марта посетила семью Вячеслава Лысова, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Она обсудила с вдовой актуальные вопросы, требующие внимания со стороны муниципалитета.

Вячеслав Лысов погиб 1 сентября 2024 года. У него остались супруга Ольга и трое детей.

«Мы обсудили актуальные для семьи вопросы, в том числе возможность устройства ребенка в детский сад, расположенный ближе к месту проживания. Сейчас это особенно важно для семьи, поэтому данный вопрос взят в работу с дальнейшим оказанием необходимого содействия», — подчеркнула Ирина Марченко.

В администрации округа отмечают, что поддержка семей погибших защитников Отечества остается одним из важнейших направлений работы. Забота, внимание и конкретная помощь таким семьям должны быть постоянными и своевременными.